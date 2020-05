Fase 2, De Micheli: "Dal 3 giugno riaprono tutti gli aeroporti"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli si sbilancia sulle prossime riaperture. "Un ulteriore incremento dei servizi di trasporto potrà essere disposto a partire dal 3 giugno quando saranno ragionevolmente consentiti gli spostamenti interregionali, così come quelli da e per l'estero". In quella data, ha aggiunto, "sarà possibile riaprire tutti gli aeroporti e saranno nuovamente consentiti anche i trasferimenti internazionali".