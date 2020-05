Fase 2, Coldiretti: a giugno 7 milioni di italiani in partenza per le vacanze

Fase 2, a Milano palestre e piscine si preparano alla riapertura IPA 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci Le palestre e le piscine di Milano si preparano alla riapertura dopo quasi tre mesi di chiusura a causa dell'emergenza coronavirus. Negli impianti sportivi dovranno essere rispettate le norme di distanziamento e di igiene per evitare il contagio come ad esempio gel igienizzante, misuratore delle febbre e pannelli tra gli attrezzi. Anche le entrate degli abbonati saranno ridotte e sarà necessaria la prenotazione.

Sette milioni di italiani sceglieranno il mese di giugno per andare in vacanza. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, dopo il via libera agli spostamenti tra Regioni a partire dal 3 giugno. Il turismo, nella quasi totalità, sarà "made in Italy", anche per i vincoli posti alle frontiere da molte mete tradizionali come la Grecia. Secondo le stime, sono 81 milioni le presenze turistiche perse in Italia negli ultimi tre mesi a causa del lockdown.