Fase 1, controlli su 12 milioni di italiani: 424mila denunce

Durante il lockdown per l'emergenza coronavirus (dall'11 marzo al 3 maggio), sono stati controllati dalle forze dell'ordine 12,3 milioni di italiani. Le sanzioni, riferisce il Viminale, sono state 424mila (per il 3,4% delle verifiche). Inoltre nella cosiddetta Fase 1 sono stati monitorati 4,8 milioni di esercizi commerciali: 8.260 titolari sono stati denunciati, disposti 1.421 provvedimenti di chiusura.