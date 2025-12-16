Famiglia nel bosco, ricorso dei genitori: riserva dalla Corte d'appello

Sul caso della famiglia nel bosco, la Corte di Appello dell'Aquila si riserva la decisione in merito al ricorso presentato dai legali della coppia. I genitori che vivevano con i figli alle porte di Palmoli hanno richiesto la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'allontanamento dei tre minori, con la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione al termine della udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio. Il rinvio non è stato ancora comunicato ai legali.