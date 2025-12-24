Famiglia nel bosco, un amico di Nathan: "Vicenda strumentalizzata, non hanno fatto niente di male"

L’uomo interviene, in diretta, a "Mattino Cinque": "Volevano soltanto vivere in libertà"
© Da video
"È sicuramente molto deluso. Del resto, lo sono anch’io". Con queste parole, in collegamento a "Mattino Cinque", un amico di Nathan commenta la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di confermare la permanenza dei tre figli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, nella struttura protetta di Vasto.
L’uomo, che nei giorni scorsi ha avuto modo di sentire il padre, spiega che si aspettavano un esito diverso: "Pensava che ci sarebbe stato un ricongiungimento immediato, invece la scelta è stata un’altra".
"Non hanno fatto nulla di sbagliato, volevano solo vivere in libertà", continua l'amico, che a sua volta vive in una casa immersa nella campagna, non lontana da quella della famiglia.
"Questa storia è stata strumentalizzata in modo eccessivo", aggiunge, in difesa dei genitori. "Si è detto, ad esempio, che i bambini non socializzavano, ma non è affatto vero".