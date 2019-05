Falsi broker telefonici, le parole di un pentito: "Usavo un accento americano per convincere i clienti"

La truffa dei finti broker, promotori finanziari che al telefono promettono dei guadagni stratosferici, è un problema nel quale molte persone si trovano ancora coinvolte. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, "Striscia la Notizia" ha incontrato uno di questi broker che, pentito, racconta come venisse gestito il tutto.



"Venivano da me clienti che si supponeva fossero interessati al trading online ma il mio approccio non funzionava per via della voce: suonavo come un rumeno o un marocchino, quando invece ho impostato un accento americano le persone erano più convinte. Raccontavo sempre loro di essere di Philadelphia e di avere una moglie italiana. Andavamo a prendere soldi a persone che nemmeno potevano permettersi da mangiare, promettendo loro che ne avrebbero avuti molti di più in ritorno ma non era vero. Mi sono sempre vergognato di non dire loro che li stavo truffando, questa volta però ho deciso che lo farò e li avvertirò del pericolo."



Dopo aver ascoltato la testimonianza, "Striscia la Notizia" decide di mandare un attore in una delle sedi di queste finte piattaforme per capire meglio come lavorano. Ci si sposta quindi in Albania dove il gancio incontra due donne, una delle quali dice di essere la leader dei broker. La "collega", invece, spiega che il loro compito è soprattutto convincere i clienti più reticenti spiegando che sono molto esperte e possono guidarli al meglio in queste operazioni.



Una volta al colloquio con la responsabile si viene a sapere che non esiste uno standard di guadagno, si passa dai 1000 ai 10mila euro a seconda dell'agente. Bisogna raggiungere una certa confidenza con il cliente, spiega, ma non eccedere perché in quel caso non si avrà più la possibilità di chiedere soldi. Poco dopo accompagna l'attore nella sala dove vengono gestite le comunicazioni: qui la si vede istruire un finto broker sulla pratica da utilizzare e infine gli detta parola per parola quello che deve dire.