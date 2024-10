Stop al test di ingresso per la Facoltà di Medicina | Ministro Bernini: "Passo storico"

Sempre secondo il ministro Bernini questa strategia mira a ottimizzare le risorse disponibili e garantire una preparazione di qualità in un settore cruciale per il Paese. "Il fabbisogno di futuri nuovi medici è di 30mila professionisti i più nei prossimi sette anni. Per soddisfarlo abbiamo già aumentato i posti disponibili per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e veterinaria ma con oggi rivediamo completamente i criteri di selezione", ha detto. "In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi ma garantiamo anche una preparazione di qualità attraverso un'offerta formativa d'eccellenza", ha aggiunto.