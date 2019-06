Ex Ilva, uno studio conferma la mortalità in eccesso a Taranto

Nel territorio di Taranto la mortalità generale risulta in eccesso. E' quanto emerge da uno studio pubblicato dall'Associazione italiana di epidemiologia relativo alla valutazione del danno sanitario per lo stabilimento ArcelorMittal (ex Ilva). Gli esperti evidenziano un'elevata incidenza di tumore del polmone, mesotelioma della pleura e per malattie respiratorie. Nell'arco di 14 anni, dal 2002 al 2015, nell'area sono nati 600 bambini malformati.