Eutanasia, Cei: "Il referendum suscita grave inquietudine"

La Cei esprime di nuovo "grave inquietudine" per "la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del consenziente. "Autorevoli giuristi hanno evidenziato problematiche di compatibilità costituzionale nel quesito per il quale sono state raccolte le firme", ha detto il presidente, cardinale Gualtiero Bassetti. "Non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire", ha ribadito riferendosi all'eutanasia.