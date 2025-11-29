Eurallumina, gli operai lasciano il silo dopo 12 giorni di mobilitazione

I quattro dipendenti della Eurallumina che da dodici giorni presidiavano un silo a circa quaranta metri d'altezza hanno deciso di porre fine alla loro iniziativa di protesta. La mobilitazione, iniziata nella mattinata di lunedì 17 novembre, si è conclusa oggi dopo il confronto interno che ha coinvolto lavoratori e organizzazioni sindacali nello stabilimento di Portovesme. La svolta è arrivata all'indomani della visita della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ieri ha incontrato i dipendenti per fare il punto sulla vertenza. Durante l'assemblea di questa mattina, convocata per valutare le prospettive successive al colloquio istituzionale, è emersa la decisione di lasciare la struttura. Secondo quanto riferito, la ministra ha espresso rassicurazioni in vista del tavolo già fissato per il 10 dicembre a Roma, elemento che ha contribuito alla conclusione della protesta.