Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La protesta

Eurallumina, gli operai lasciano il silo dopo 12 giorni di mobilitazione

29 Nov 2025 - 11:54
Operaio Portovesme a Tgcom24: "Chiediamo un tavolo ministeriale a Roma" © Da video

Operaio Portovesme a Tgcom24: "Chiediamo un tavolo ministeriale a Roma" © Da video

I quattro dipendenti della Eurallumina che da dodici giorni presidiavano un silo a circa quaranta metri d'altezza hanno deciso di porre fine alla loro iniziativa di protesta. La mobilitazione, iniziata nella mattinata di lunedì 17 novembre, si è conclusa oggi dopo il confronto interno che ha coinvolto lavoratori e organizzazioni sindacali nello stabilimento di Portovesme. La svolta è arrivata all'indomani della visita della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ieri ha incontrato i dipendenti per fare il punto sulla vertenza. Durante l'assemblea di questa mattina, convocata per valutare le prospettive successive al colloquio istituzionale, è emersa la decisione di lasciare la struttura. Secondo quanto riferito, la ministra ha espresso rassicurazioni in vista del tavolo già fissato per il 10 dicembre a Roma, elemento che ha contribuito alla conclusione della protesta.

portovesme