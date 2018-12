26 dicembre 2018 21:28 Etna, sisma di magnitudo 4.8 nel Catanese: 28 feriti, oltre 600 sfollati Lʼepicentro tra Zafferana Etnea, Aci Catena e Acireale, lʼipocentro a meno di un chilometro. La Regione chiederà lo stato dʼemergenza

La terra ha iniziato a tremare nel cuore della notte tra Natale e Santo Stefano, alle 3:19. Una scossa di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la sua attività, che ha svegliato di soprassalto gettando nel panico diversi paesi, con famiglie subito scese per strada, ma anche Catania e grossi centri della sua Piana. Il bilancio è di 28 feriti, almeno 600 sfollati che verranno ospitati in strutture turistiche, e numerosi crolli.

Sisma a Catania, gravi danni a Fleri (Zafferana Etnea) Afp 1 di 46 Afp 2 di 46 Afp 3 di 46 Afp 4 di 46 Afp 5 di 46 Afp 6 di 46 Afp 7 di 46 Afp 8 di 46 Afp 9 di 46 Afp 10 di 46 Ansa 11 di 46 Ansa 12 di 46 Ansa 13 di 46 Ansa 14 di 46 Ansa 15 di 46 Ansa 16 di 46 Ansa 17 di 46 Ansa 18 di 46 Ansa 19 di 46 Ansa 20 di 46 Ansa 21 di 46 Ansa 22 di 46 Ansa 23 di 46 Ansa 24 di 46 Ansa 25 di 46 Ansa 26 di 46 Ansa 27 di 46 Ansa 28 di 46 Ansa 29 di 46 Ansa 30 di 46 Ansa 31 di 46 Ansa 32 di 46 Ansa 33 di 46 Ansa 34 di 46 Twitter 35 di 46 Twitter 36 di 46 Twitter 37 di 46 Ansa 38 di 46 Ansa 39 di 46 Ansa 40 di 46 Fleri Tgcom24 41 di 46 Fleri Tgcom24 42 di 46 Fleri Twitter 43 di 46 Fleri Twitter 44 di 46 Fleri Twitter 45 di 46 Fleri Twitter 46 di 46 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un "evento unico", spiegano dall'Ingv, parlando del sisma che per la sua superficialità (l'ipocentro è stato calcolato a meno di un chilometro di profondità) ha sviluppato una grande energia, avvertita anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. Il centro della scossa è stato registrato tra Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina, i sei comuni dove si sono concentrati i danni. Tra i feriti, solo due sono in codice giallo: una 70enne di Pennisi con fratture costali, contusioni e schiacciamento toracico e lombare, e un 71enne di Fleri con un trauma cranico non commotivo.



A Fleri una famiglia viva per miracolo - Diverse le case crollate, decine quelle danneggiate. Fleri, frazione di Zafferana Etnea, mostra le sue "ferite" con calcinacci per strada, caduti anche dalla sua antica Chiesa. Danneggiate anche le altre due chiese delle stesso Comune, mentre nella Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale, sono crollati il campanile e la statua di Sant'Emidio, venerato perché ritenuto il protettore dai terremoti. A Fleri, padre, madre e due figli minorenni, a letto, sono stati salvati dai mobili di casa che li hanno protetti come uno scudo dai calcinacci delle mura dell'abitazione. Ora parlano del "miracolo di essere rimasti vivi". Salvati anche tre cuccioli di cane a Zafferana etnea, recuperati dalle macerie dai vigili del fuoco avvertiti dalla loro padrona.



La protezione civile: "Fenomeno in diminuzione" - Appena scattata l'emergenza, la Prefettura di Catania ha attivato il Centro coordinamento dei soccorsi e lo stesso ha fatto la Protezione civile nazionale, con il capo dipartimento, Angelo Borrelli, che ha presieduto un vertice a Palazzo del governo. "I tecnici - afferma Borrelli - ci dicono che si sta andando verso un raffreddamento della lava e ci dobbiamo aspettare una quiescenza dell'attività eruttiva il cui picco c'è stato a Natale, ora si va verso una diminuzione del fenomeno".



I timori dell'Ingv: "Non escludiamo l'apertura di nuove bocche" - La forte sismicità, oltre 30 scosse nella giornata di magnitudo superiore a 2.0, "non lascia tranquilli" gli esperti dell'Ingv, il cui direttore di Catania, Eugenio Privitera spiega che "non si può escludere un'apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove". Per questo si stanno potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona. La situazione ricorda quella dell'ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana Etnea.