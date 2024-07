Etna, nuova fase eruttiva ma l'aeroporto di Catania è operativo ma alcuni voli sono a rischio

Un graduale incremento dell'attività stromboliana a carico del cratere Voragine dell'Etna, che era ripresa nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio, è stato osservato dall'Ingv, Osservatorio etneo, di Catania dalla mezzanotte. L'attività produce delle emissioni di cenere che, in accordo con il modello previsionale, si disperdono in direzione Sud. È stato emesso quindi un avviso per il volo di colore rosso: nonostante questa nuova fase eruttiva dell'Etna l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania resta operativo, ma si registrano ritardi e deviazioni su Palermo.