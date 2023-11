Etna, fontana di lava da Sud-Est: colonna eruttiva alta 4,5 km

L'Etna torna ad "accendersi" con la ripresa di attività stromboliana, prima, e con fontane di lava ed emissione di cenere, dopo.

In particolare, in attività è il cratere di Sud-Est da cui emerge una colonna eruttiva alta circa 4.500 metri che provoca la caduta di cenere lavica su diversi paesi etnei, come Milo e Zafferana Etnea. La situazione è monitorata dagli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania che monitorano il vulcano attivo più altro d'Europa anche attraverso l'analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza.