Estorsione via Instagram, minorenni denunciati nell'Anconetano

La polizia di Jesi ha denunciato diversi giovani, alcuni dei quali minorenni, per estorsione aggravata nei confronti di un altro ragazzino attraverso l'utilizzo di falsi profili social. Secondo l'accusa il gruppo, dopo aver ottenuto immagini intime della vittima attraverso un falso profilo Instagram femminile, ha iniziato a chiedere denaro, che il ragazzo ha consegnato agli estorsori. In seguito però si è confidato con il padre, che ha sporto denuncia facendo scattare l'indagine.