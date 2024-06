L'Estetista Cinica organizza una festa a Brera e scoppia la polemica

Tante critiche per il mega evento organizzato da Cristina Fogazzi, creatrice dell'Estetista Cinica, alla Biblioteca Braidense di Brera a Milano. Il party è stata l'occasione per festeggiare dei traguardi aziendali. Ma sui social c'è chi accusa si aver trattato in modo inappropriato un luogo di cultura. In realtà la professionista ha spiegato di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l'evento e di aver preso le necessarie precauzioni per tutelare le opere. "Ho pagato sempre per tutto quello che ho fatto, come fa qualsiasi altro brand. Smettiamola con la mistificazione dei luoghi della cultura", si è difesa su Instagram.