Esplosione per una fuga di gas, un morto e un ferito nell'Avellinese

Un uomo di 90 anni è morto in seguito ad un'esplosione avvenuta all'interno della sua abitazione a Santa Paolina (Avellino) e provocata da una fuga di gas. La vittima viveva in una casa di campagna in contrada Viturano. Nell'esplosione è rimasto ferito il figlio, di 55 anni. L'esplosione sarebbe stata innescata dall'accensione, da parte dell'anziano, della luce nella camera da letto satura di gas.