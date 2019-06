Esplode bombola del gas in un mercatino a Gela, sette feriti

Almeno sette persone sono rimaste ferite, due in maniera grave, in seguito all'esplosione di una bombola del gas in una rivendita di polli allestita su un furgone nel mercatino a Gela, in provincia di Caltanissetta. Tre persone, tra cui una donna, che erano sul furgone sono stati investiti in pieno dallo scoppio, mentre numerosi passanti sono rimasti gravemente ustionati. Due feriti sono stati trasferiti in elisoccorso.