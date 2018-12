Esplode bomba carta a Napoli, paura tra i residenti

Paura nella notte per l'esplosione di una bomba carta davanti a uno stabile nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito un'auto che si allontanava a forte velocità e successivamente il boato provocato dall'esplosione. Sul posto anche il 118, ma per fortuna non ci sono persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno avviato le verifiche, dando il via libera all'agibilità dello stabile. La polizia indaga.