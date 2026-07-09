Il Reiki in ospedale non piace agli esorcisti: "Superstizione non adatta ai cattolici"

Il Reiki è un metodo di cura nato in Giappone nel diciannovesimo secolo che potenzia e armonizza la circolazione energetica a livello emotivo, mentale e fisico, conducendo a un profondo rilassamento. Portarlo in corsia sarebbe quindi un modo per aiutare chi combatte contro un tumore a ridurre lo stress e la tensione mentale e fisica accumulata durante il percorso di cura. A Pesaro hanno implementato la "Stanza del benessere" proprio per dare una valvola di sfogo ai malati, che troppo spesso rischiano di dover portare da soli il peso psicologico del loro percorso. "Si tratta di uno spazio riservato e autentico che crea un ponte tra il sapere scientifico e l’umanizzazione delle cure. E un percorso di cura non è fatto solo di protocolli, ma anche di come una persona vive la malattia", spiega a Starbene Stefania Campanelli, naturopata e master Reiki.