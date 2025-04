"Quel concerto è satanico": a Milano politici ed esorcisti contro artisti metal

È polemica a Milano per l'arrivo del tour "The Unholy Trinity 2025", cioè "La Diabolica Trinità", che vedrà esibirsi le band black e death metal Behemoth, Satyricon e Rotting Christ il 19 aprile all'Alcatraz. In una lettera indirizzata al sindaco, Giuseppe Sala, e al prefetto, Claudio Sgaraglia, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia chiedono di annullare l'appuntamento del gruppo musicale, "noto per i suoi messaggi esplicitamente anticristiani e per la promozione di simboli e tematiche sataniche". Contro il concerto è stata lanciata anche una petizione online ed è intervenuto un esorcista a spiegare "la pericolosità" di questo evento. Ma l'organizzazione tira dritto e, anzi, ha fatto sapere che a causa della grande richiesta di biglietti lo show si terrà sul palco principale del locale.