Esorcismi su una 13enne, Cassazione condanna al carcere l'ex sacerdote Barone

La Corte di Cassazione ha reso definitiva la pena di tredici anni di reclusione inflitta a Michele Barone, ex sacerdote del Tempio di Casapesenna, ritenuto responsabile dei maltrattamenti commessi su una ragazza di tredici anni durante pratiche esorcistiche prive di autorizzazione. Con la conferma della sesta sezione penale, Barone è tornato in carcere per scontare la condanna stabilita nei precedenti gradi di giudizio, che ha riguardato anche i genitori della minore. La vicenda risale al 2018, quando l'allora religioso venne fermato al rientro da un pellegrinaggio a Cracovia nell'ambito di un'indagine della Squadra Mobile di Caserta, avviata anche grazie a un servizio de Le Iene segnalato dalla sorella dell’adolescente. Insieme a Barone furono arrestati i genitori della giovane e un funzionario della Polizia di Stato, posto ai domiciliari e successivamente assolto; il poliziotto è poi deceduto per Covid nell'aprile 2021.
Dopo il fermo, per l'ex sacerdote si aprirono ulteriori conseguenze in sede ecclesiastica, prima con il provvedimento del vescovo di Aversa e poi con la decisione di Papa Francesco di rimuoverlo dallo stato clericale. Barone rimase in carcere fino al marzo 2020, per poi essere trasferito ai domiciliari fino al giugno 2021. Nel corso dei processi è emerso che l'ex religioso e i genitori della tredicenne erano convinti che la ragazza fosse posseduta e, per questo motivo, la sottoposero a rituali esorcistici condotti all'interno della struttura religiosa di Casapesenna senza alcun mandato ufficiale. La ricostruzione giudiziaria ha evidenziato che la minore subì non solo percosse e pressioni psicologiche, ma anche un regime alimentare ristretto a latte e biscotti, sempre con il consenso e la presenza dei genitori.
Barone era stato inoltre accusato di violenze sessuali da parte di due donne, ma su questo fronte era già stato assolto in primo grado. L'unico capo d'imputazione rimasto in giudizio è quello relativo ai maltrattamenti sulla tredicenne, ora confermato definitivamente dalla Cassazione.