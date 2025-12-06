Esorcismi su una 13enne, Cassazione condanna al carcere l'ex sacerdote Barone

Dopo il fermo, per l'ex sacerdote si aprirono ulteriori conseguenze in sede ecclesiastica, prima con il provvedimento del vescovo di Aversa e poi con la decisione di Papa Francesco di rimuoverlo dallo stato clericale. Barone rimase in carcere fino al marzo 2020, per poi essere trasferito ai domiciliari fino al giugno 2021. Nel corso dei processi è emerso che l'ex religioso e i genitori della tredicenne erano convinti che la ragazza fosse posseduta e, per questo motivo, la sottoposero a rituali esorcistici condotti all'interno della struttura religiosa di Casapesenna senza alcun mandato ufficiale. La ricostruzione giudiziaria ha evidenziato che la minore subì non solo percosse e pressioni psicologiche, ma anche un regime alimentare ristretto a latte e biscotti, sempre con il consenso e la presenza dei genitori.