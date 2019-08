Esodo, traffico da bollino rosso: code sulla A9 e A22

Giornata da bollino rosso sulle strade italiane con traffico sostenuto in uscita dalle grandi città del nord già dalle prime ore di domencia mattina, con rallentamenti più significativi sull'A1 e sulla A14 verso sud. Viabilità Italia segnala sulla A9 coda in uscita alla barriera di Como Grandate e sulla A22 in direzione nord rallentamenti con code tra Verona nord e Rovereto nord per traffico intenso.