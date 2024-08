Esodo estivo: sabato 3 agosto traffico da bollino nero | Allarme dei consumatori: possibili aumenti della benzina

L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto. Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.



Con il grande traffico di viaggiatori sulle autostrade italiane, per il primo vero weekend d'estate da bollino nero, tornano i timori sui costi vertiginosi dei carburanti: nonostante l'assenza di tensioni sul mercato internazionale e il monitoraggio sulla media dei prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) che certifica un trend stabile e, anzi, in lieve ribasso, i consumatori si attendono un rialzo "ingiustificato" identico a quello che si è verificato negli anni passati, sintomo - dicono - di una sistematica speculazione da parte delle pompe di benzina. Motivo per cui sia Federconsumatori che Unione nazionale consumatori tornano a chiedere a gran voce controlli "a tappeto", insieme a una revisione della normativa che introduca anche in Italia la definizione di 'prezzo anomalo'.



"L'esperienza ci parla di aumenti sconsiderati proprio in occasione dei momenti in cui si concentra un maggior volume di traffico" ma che "non trovano giustificazione, perché il petrolio è stabile, non c'è nessuna impennata dei prezzi del greggio, dei costi raffinazione o della distribuzione. C'è solo una becera volontà speculativa che sistematicamente si ripropone", denuncia Michele Carrus, presidente di Federconsumatori.