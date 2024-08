Esodo di Ferragosto, bollino nero sull'A22: traffico intenso da Affi a Rovereto

Anche nella giornata odierna bollino nero lungo l'Autostrada del Brennero per il grande esodo di Ferragosto. Dalle 8 il servizio viabilità di A22 registra traffico intenso e rallentato in corsia nord tra Affi-lago di Garda e Rovereto nord. Traffico rallentato anche nella viabilità alternativa che porta ai laghi del Trentino e le principali località turistiche di val Rendena e val di Sole. Secondo le previsioni dei tecnici di A22 le possibili criticità, in particolare in corsia nord, si potranno verificare fino alle 12.