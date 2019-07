Esodo estivo, primo vero weekend da bollino rosso sulle autostrade

E' un weekend da bollino rosso quello che i vacanzieri stanno affrontando in queste ore, per recarsi nelle località di villeggiature, mare e montagna. Criticità sono previste per il sabato mattina e per tutta la giornata di domenica. Osservate speciali saranno come sempre l'autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione della Riviera romagnola, ma anche la A4 nei dintorni di Mestre, l'A1 e la A13 in prossimità del nodo di Bologna.