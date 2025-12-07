Escursionisti senza attrezzature bloccati sul Corno alle Scale: intervento del Soccorso alpino

La Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna. Una squadra composta da sei tecnici della stazione Corno alle Scale ha raggiunto la zona grazie al trasporto in località Le Rocce, reso possibile dai mezzi battipista messi a disposizione dalla società degli impianti del comprensorio. Parallelamente è decollato l'elisoccorso, che ha imbarcato due operatori del Saer per fornire supporto alle manovre di recupero.