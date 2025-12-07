Escursionisti senza attrezzature bloccati sul Corno alle Scale: intervento del Soccorso alpino

© Ansa
Due escursionisti sono rimasti bloccati sul versante del Corno alle Scale, nell'Appennino bolognese, mentre percorrevano il sentiero dei Balzi dell'Ora, un itinerario classificato EE e quindi riservato a camminatori con esperienza. Secondo quanto ricostruito, i due erano privi dell'attrezzatura necessaria per affrontare i passaggi più impegnativi, come ramponi e piccozza, elemento che li ha costretti a fermarsi durante la salita verso la croce di vetta.
Partiti dal Cavone, hanno interrotto l'avanzamento nella parte finale del tracciato, ritenuta non affrontabile in sicurezza proprio per la mancanza di equipaggiamento adeguato alla progressione. Una volta compresa la situazione di rischio, la coppia ha richiesto l'intervento dei soccorsi.
La Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna. Una squadra composta da sei tecnici della stazione Corno alle Scale ha raggiunto la zona grazie al trasporto in località Le Rocce, reso possibile dai mezzi battipista messi a disposizione dalla società degli impianti del comprensorio. Parallelamente è decollato l'elisoccorso, che ha imbarcato due operatori del Saer per fornire supporto alle manovre di recupero.
Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato nelle vicinanze dei due escursionisti. Dopo una prima valutazione, ha predisposto una sosta per mettere tutti in sicurezza prima del recupero a bordo dell'elicottero. I due sono stati quindi trasportati fino alle Rocce, dove li attendeva la squadra di terra. Da lì, il rientro è proseguito con l'utilizzo del gatto delle nevi fino al fondovalle.