Escursionista precipita per 40 metri e muore nella Bergamasca

Un'escursione tra i sentieri della Corna Piana, nel territorio di Ardesio (Bergamo), si è trasformata in tragedia. Un uomo di 71 anni, residente a Leffe, è scivolato mentre camminava in compagnia della moglie, precipitando per circa 40 metri lungo un tratto impervio del percorso. L'allarme è scattato immediatamente, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Il personale del 118, giunto sul posto con l’elisoccorso, ha potuto solo constatare il decesso. La salma è stata trasportata al cimitero di Oltre il Colle.