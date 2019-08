Escursionista francese morto in Cilento, Procura apre inchiesta

La Procura di Vallo della Lucania, competente per territorio, ha aperto un'inchiesta per capire se ci sono stati ritardi nei soccorsi per il ritrovamento di Simon Gautier, il giovane escursionista francese scomparso l'otto agosto e ritrovato cadavere domenica sera in Cileno. "E' bene fare chiarezza e approfondire alcuni aspetti che riguardano le operazioni di soccorso", ha spiegato il procuratore Antonio Ricci.