Escursionista francese morto in Cilento, la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta per capire se ci sono stati ritardi nei soccorsi per il ritrovamento di Simon Gautier , il giovane escursionista francese scomparso l'otto agosto e ritrovato cadavere domenica sera in Cilento . "E' bene fare chiarezza e approfondire alcuni aspetti che riguardano le operazioni di soccorso", ha spiegato il procuratore Antonio Ricci.

Recuperata la salma - Intanto si sono concluse le difficili operazioni di recupero della salma. L'escursionista con una telefonata al 118 aveva chiesto aiuto dicendo di essere caduto in un crepaccio e di essersi rotto le gambe.



La rabbia degli amici: "Si doveva fare di più" - Gli amici giunti dalla Francia, che negli ultimi giorni hanno partecipato alle ricerche, accusano i soccorsi: "Sono stati compiuti errori fin dall'inizio, da quando è partita la macchina dei soccorsi. Abbiamo tanta rabbia. Si poteva e si doveva fare di più - dicono all'unisono - e, soprattutto, quello che è stato fatto negli ultimi giorni bisognava farlo fin dal 9 agosto". Ringrazia invece per gli sforzi l'Italia il ministero degli Esteri francese.



L'Associazione Ue per il numero unico di emergenza - E l'Associazione europea per il numero unico di emergenza (Eena) sottolinea come "questo ragazzo avrebbe potuto essere salvato se l’Italia avesse preso delle semplici misure prima". La soluzione a cui i tecnici dell'Eena fanno riferimento è la tecnologia Aml (Advanced mobile location), che permette di geolocalizzare le chiamate da rete mobile mediante sistema gps, delimitando l'utente in uno spazio molto più preciso, che può variare in media soltanto di una cinquantina di metri: "Se fosse attivato in tutta Europa, salverebbe 7.500 vite in dieci anni".