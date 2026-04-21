Escort nei locali della movida milanese, alle serate anche "settanta calciatori di Serie A"

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, che cita fonti qualificate, sarebbero almeno settanta i calciatori che avrebbero partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese finita nel mirino della Procura che sta indagando per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I loro nomi, nell'ordinanza, sono omissati. Nessuno dei calciatori, si legge nella nota dell'agenzia, è indagato in quanto non hanno commesso reati. Si tratterebbe di giocatori anche di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Tra i nomi ci sarebbe anche quello di un pilota di Formula Uno. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata.