Uccise l'anziana vicina per rapinarla, confermata la condanna all'ergastolo

Durante la nuova fase dibattimentale, il consulente della difesa ha sostenuto l'esistenza di una parziale incapacità dell'imputato, collegata a una malattia cronica del fegato già considerata in procedimenti passati. Di segno opposto la perizia del consulente del pubblico ministero, che ha escluso qualsiasi infermità mentale e ha ribadito che Paglialonga, al momento dell'omicidio, era pienamente in grado di intendere e volere.