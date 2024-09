Eredità Agnelli, difesa Elkann: "Non c'è patrimonio occulto"

"Non è mai esistito e non esiste alcun patrimonio occulto dell'eredità Agnelli". E' quanto si legge in una nota diffusa dai legali di John, Lapo e Ginevra Elkann "a fronte della sequenza di reiterate falsità che affolla in questi giorni i mezzi di informazione". "I fratelli Elkann, nominati dalla nonna eredi universali - prosegue la nota -, hanno adempiuto a tutti gli oneri amministrativi e fiscali che spettano ai soggetti che ereditano da persone residenti all'estero, come indiscutibilmente era Marella Caracciolo".