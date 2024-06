Erbusco (Brescia), cena al ristorante finisce male: in 35 intossicati finiscono in ospedale

Una cena tra amici si è trasformata in un incubo per i partecipanti in un ristorante di Erbusco, nel Bresciano: ben 35 persone intossicate sono state costrette a chiedere aiuto al pronto soccorso o alla guardia medica, altri due sono state ricoverate in ospedale. La causa? Un'intossicazione da salmonellosi probabilmente dovuta a una partita di uova avariate. I commensali hanno accusato fortissimi mal di pancia, dissenteria e vomito. L’Ats, l'Agenzia di tutela della salute, avrebbe già individuato il lotto di uova incriminato, disponendone il ritiro dal mercato.