Era fuggita da Treviso per unirsi all'Isis, ora è pentita e vuole tornare a casa

13 giugno 2018 17:11 Era fuggita da Treviso per unirsi allʼIsis, ora è pentita e vuole tornare a casa Dopo un anno a Raqqa, Sonia è in un campo di prigionia in Siria con due figli e vorrebbe rientrare. Ma anche i suoi genitori sembrano che non vogliano più avere a che fare con lei

Sonia era fuggita da Onè di Fonte, provincia di Treviso, a soli vent’anni. Voleva unirsi all’Isis perché era convinta che all’interno dei confini del Califfato si vivesse in modo giusto, secondo i principi del Corano. Si è subito resa conto che lo Stato Islamico si basava su violenza ed estremismo. Ora si trova in un campo di prigionia in Siria con altre donne, ma è pentita e vuole tornare a casa, in Veneto, dalla sua famiglia di origini tunisine. Non rinnega i valori dell’Islam, bensì il modo in cui venivano messi in pratica da Daesh.

Ha perso i contatti con i genitori"Se potessi tornare indietro non lo so la scelta che farei. Oggi ho due figli, devo pensare a loro, al loro futuro", ha detto Sonia in un’intervista al Corriere del Veneto. "Vorrei tornare a casa mia, ma non so se sarà possibile". Ora si trova nel campo profughi di Ein Hissa, a circa un centinaio di chilometri da Raqqa, ex roccaforte Isis in Siria. Assieme a lei ci sono altre donne che hanno sposato combattenti dello Stato Islamico. Ma Sonia non vuole condividere più niente con loro e si tiene a distanza. Allo stesso tempo, anche i genitori sembrano non voler avere più niente a che fare con lei: "Loro erano contrari, non volevano che partissi. Mio padre ha fatto di tutto per farmi cambiare idea, ma non ci è riuscito. Ho provato a cercarli prima con dei messaggi e poi a chiamarli direttamente, ma non ho ottenuto risposte".

Un anno a RaqqaSonia era fuggita in Turchia, si era sposata e poi si era diretta verso la Siria. "Siamo entrati con un passeur", racconta, "che da Gaziantep che ha portati fino al confine siriano". Un passeur è un trafficante di uomini, mentre Gaziantep è una città a sud della Turchia, dove continuano ad esserci numerosi sostenitori dello Stato Islamico e che tuttora funziona come base d’appoggio per chi si vuole arruolare. La coppia ha superato a piedi il confine, poi una macchina ha dato loro un passaggio fino a Raqqa. "Mi sono subito resa conto che non era come mi aspettavo: un mondo perfetto e giusto dove si viveva secondo le regole del Corano. A quel punto avrei voluto tornare a casa, ma rischiavo la vita anche solo a pensarlo". Così in quella città è rimasta un anno, assistendo alla violenza quotidiana e alle esecuzioni degli estremisti islamici.