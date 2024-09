In Italia in 600mila soffrono di epilessia, picco dopo i 75 anni

Con oltre 50 milioni di persone colpite nel mondo, l'epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse. Si stima che in Italia ne soffrano circa 600mila persone, mentre nella totalità dei Paesi industrializzati si parla di una persona su cento. In Europa sono in oltre sei milioni ad affrontare la malattia in fase attiva, cioè con crisi persistenti o tuttora in trattamento. Si tratta di una patologia che può esordire a tutte le età, con due maggiori picchi di incidenza: uno nei primi anni di vita e uno nell'età più avanzata, con un picco dopo i 75 anni.