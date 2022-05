Epatite pediatrica, Costa: "Costituita una unità di crisi, arriva una circolare per i controlli"

9 casi in Lombardia

- La vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, ha fatto sapere che in Lombardia i casi di epatite sconosciuta tra i bambini registrati al 2 maggio sono nove, con altri due casi in corso di segnalazione. Uno di questi pazienti ha subito un trapianto, uno ha un decorso in valutazione, gli altri hanno esiti non gravi (dimessi o in miglioramento).

Nel mondo 228 casi tra il 5 aprile e il primo maggio

- "Dal primo rapporto arrivato dal Regno Unito il 5 aprile fino al 1 maggio 2022 ci sono ora almeno 228 casi probabili segnalati da 20 paesi e ce ne sono oltre 50 che sono sotto inchiesta. Ora, quindi, abbiamo casi segnalati da cinque regioni dell'Oms, il Mediterraneo orientale, l'Europa, la Pan-America e anche la regione del Sud-est asiatico e del Pacifico occidentale". Lo ha detto Tarik Jasarevic, portavoce dell'Organizzazione mondiale della Sanità in conferenza stampa.