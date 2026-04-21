Enna, sfrattato il centro anziani: i vecchietti lo occupano
Il Comune vorrebbe riassegnare lo stabile
© Da Facebook
Settanta anziani la cui vita sociale è strettamente legata alle attività del centro dell'amicizia ad Enna bassa, di proprietà del Comune, hanno acconsentito alla consegna delle chiavi all'amministrazione comunale, che ha sfrattato il centro, ma hanno comunicato che non intendono lasciare il centro. "Chi lo frequenta non chiede privilegi, ma solo di continuare a stare insieme in pace", si legge su Facebook nel post di una frequentatrice della struttura.
Martedì mattina i dipendenti comunali hanno smontato un vetro e si sono riappropriati del bene. Ma gli anziani non se ne vanno. Alla base dello sfratto ci sarebbe la decisione del Comune di riassegnare lo stabile considerati diversi episodi per cui sono dovute intervenire le forze dell'ordine: un paio di soci che si sarebbero scontrati tante volte con i componenti del direttivo e con gli altri soci.