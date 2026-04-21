Enna, sfrattato il centro anziani: i vecchietti lo occupano

Martedì mattina i dipendenti comunali hanno smontato un vetro e si sono riappropriati del bene. Ma gli anziani non se ne vanno. Alla base dello sfratto ci sarebbe la decisione del Comune di riassegnare lo stabile considerati diversi episodi per cui sono dovute intervenire le forze dell'ordine: un paio di soci che si sarebbero scontrati tante volte con i componenti del direttivo e con gli altri soci.