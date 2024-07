Enna, droga e telefonini in carcere con i droni: 13 misure cautelari

Tredici ordinanze cautelari sono state disposte a Enna nei confronti di un gruppo che faceva entrare droga e telefonini nel carcere della città. La consegna veniva effettuata con droni, che recapitavano la "merce" direttamente sul davanzale della finestra della cella del "cliente". Una consegna costava 2.500 euro, ma si poteva avere uno sconto se le consegne erano due: 3.500 euro. Delle 13 misure cautelari, 8 sono in carcere, 2 ai domiciliari, un obbligo di dimora e, per l'unico indagato minorenne, il collocamento in comunità.