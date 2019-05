Enna, auto precipita da A19 e finisce in acqua: un morto e un ferito

Un uomo è morto mentre un altro è in gravi condizioni in seguito a un incidente avvenuto sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Agira, in provincia di Enna. L'auto sulla quale viaggiavano è precipitata da un cavalcavia finendo in un torrente che ha sommerso quasi completamente la vettura. La vittima aveva 24 anni. I due sono rimasti per diverso tempo sott'acqua.