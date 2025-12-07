Udine, precipitano per decine di metri: due morti durante un'escursione

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto nei boschi di Enemonzo, in provincia di Udine. I due sarebbero scivolati mentre si trovavano in un'area particolarmente impervia e sarebbero precipitati da una parete per circa trenta metri, morendo sul colpo. L'episodio si è verificato nelle vicinanze del campo volo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, elisoccorso, guardia di finanza e carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica. Le vittime, secondo le prime indicazioni, sarebbero due uomini, uno proveniente da Udine e l'altro da Portogruaro, nel Veneziano. I due stavano effettuando una passeggiata nei boschi alla ricerca di vischio quando è avvenuta la caduta.