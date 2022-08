Enac: "Traffico aereo primo semestre 2022 è quadruplo sul 2021"

Il settore del trasporto aereo è ripartito con decisione: nella prima metà del 2022 il volume dei passeggeri è quattro volte quello dei primi sei mesi del 2021.

Sono i dati del primo report semestrale elaborato da Enac. "Non siamo ancora nelle condizioni pre-pandemia, ma la tendenza appare positiva", si legge in una nota. Rispetto all'anno scorso, si registra un incremento di passeggeri trasportati del 314%. Secondo Enac mancano circa 20 milioni di passeggeri all'appello per pareggiare il risultato del 2019: un -23,5% rispetto al primo semestre di 3 anni fa. Un risultato condizionato dai primi mesi del 2022 in cui erano ancora in vigore stringenti restrizioni per poter volare.