Empoli, resta incinta da precaria: viene assunta a tempo indeterminato | "Non mollate, il mondo è ancora un luogo animato da persone generose"

Un gesto di solidarietà - secondo quanto riporta Il Tirreno - che ha permesso alla giovane di beneficiare di tutte le tutele previste per la maternità e anche di poter accendere un mutuo per comprare una casa in vista dell'arrivo del nascituro. È la storia di Sara Cinelli , 29 anni , originaria di Castelfiorentino , che lavora in un bar a Empoli (Firenze).

La storia -

Sara, Castellana doc, vive da sempre a Castelfiorentino e il suo fidanzato lavora in un ristorante. Non si è mai fermata, ha sempre lavorato in bar e gelaterie della zona per cercare di rendere sempre più concreto il sogno di costruire una famiglia tutta sua. Nell'ultimo periodo stava lavorando al bar Avis di Empoli, in provincia di Firenze, quando ad aprile è arrivata la notizia della gravidanza. La ragazza era preoccupata, senza un lavoro stabile avrebbe dovuto affrontare molti ostacoli. E, così, aveva confidato tutto solo al suo compagno e alla sua titolare, Angelica. Da quella confidenza è arrivata subito la decisione di assumere la ragazza a tempo pieno.

Il messaggio di Sara -

E ora Sara vuole lanciare un messaggio a chi, come lei, si trova in una situazione precaria e, per di più, davanti a una gravidanza: "Non mollate, il mondo è ancora un luogo animato da persone generose", ha detto". "Non ho parole per ringraziare Angelica, ha fatto un gesto straordinario che porterò sempre con me - aggiunge la ragazza -. Non riuscirò mai a sdebitarmi pienamente, posso solo continuare a lavorare con la stessa intensità e voglia che ho portato avanti. Vorrei cogliere l'occasione per raccontare la mia storia per dare un messaggio di speranza alle tante donne che si trovano in difficoltà di fronte a simili situazioni. Angelica mi ha letteralmente stupito, il mondo è ancora ricco di persone generose, capaci di ascoltare prima di tutto".