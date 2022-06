Vaiolo delle scimmie, individuato un caso anche a Modena

Identificato anche a Modena un caso di vaiolo delle scimmie, si tratta del primo nella provincia emiliana.

A comunicarlo è l'Ausl modenese in una nota. A contrarre il virus è stato un 21enne italiano di ritorno da un viaggio, di due settimane fa, nelle isole Canarie, dove probabilmente è stato contagiato. Il giovane, aggiunge l'Ausl, è stato sottoposto al tampone previsto in questi casi (si analizza un campione del liquido contenuto in una vescicola). Il 21enne è attualmente in isolamento domiciliare ed è in buone condizioni di salute.