Vaccini, Bonaccini: "A marzo in Emilia-Romagna immunizzate 500mila persone"

"Confermo che a marzo saranno già immunizzate oltre 500mila persone, per oltre un milione di dosi somministrate". Lo scrive Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, in un lungo post sulla sua pagina Facebook. "Sarà infatti conclusa la prima fase - si legge -, stiamo completando la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, gli operatori e i degenti delle residenze per anziani".