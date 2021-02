Uno Bianca, Fabio Savi: no scuse per rispetto di chi ho ucciso

ansa

Dopo circa trent'anni dalla scia di sangue lasciata dalla banda della Uno Bianca, ai familiari delle 24 persone trucidate e dei 114 feriti, non giungeranno le scuse di Fabio Savi, e questo "per rispetto di chi ho ucciso". E' quanto scritto dallo stesso Savi in una lettera inviata dal carcere di Bollate a "il Resto del Carlino", pubblicata nel giorno in cui esce "Vuoto a perdere", il libro autobiografico scritto dalla ex compagna Eva Mikula.