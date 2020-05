Turismo, Bonaccini: "La Grecia perde una grande opportunità"

Continua a far discutere la posizione della Grecia sull'arrivo dei turisti italiani in estate. Dal 15 giugno le frontiere saranno aperte anche all'Italia, ma a precise condizioni: chi arriverà dalle regioni a rischio (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) dovrà fare i test e un periodo di quarantena. Una scelta che ha provocato la dura replica da Veneto ed Emilia-Romagna: "Non siamo appestati, non ci vedranno più". E anche il ministro Speranza bacchetta le restrizioni.

A "Live - Non è la d'Urso" il governatore emiliano Stefano Bonaccini è tornato sull'argomento: "I greci facciano come credono - ha detto - perdono una grande opportunità, ora hanno già fatto un grande doppio carpiato all'indietro. Credo che sia un messaggio totalmente sbagliato, i turisti greci saranno i benvenuti qui da noi".