Terremoto, scossa di magnitudo 3.8 in provincia di Modena

Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare l'Italia.

Dopo Genova, Ascoli Piceno e Lucca, questa volta il sisma di magnitudo 3.8 ha colpito la provincia di Modena. Lo ha rilevato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui l'ipocentro è stato a 12 chilometri di profondità. Paura tra la popolazione, ma per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita sull'Appennino emiliano, ma anche in Toscana.