Terremoto, l'Emilia trema: due forti scosse sismiche tra Reggio e Modena

In Emilia Romagna la terra è tornata a tremare con due forti scosse di terremoto tra Reggio Emilia e Modena. Alle 19:55 è stata registrata una scossa di magnitudo 4, con epicentro a Bagnolo in Piano (RE), a 7 km di profondità. Alle 21 l'Ingv ha segnalato una seconda scossa di magnitudo 4.3, con epicentro a Correggio (RE), a 6 km di profondità. Il sisma è stato avvertito non solo nella bassa emiliana ma anche in molte aree limitrofe, fino alle zone di confine di Lombardia e Veneto.