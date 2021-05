Stop agli allevamenti in gabbia, l'Emilia Romagna fa da apripista in Italia e approva la risoluzione

ap-lapresse

Storica decisione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, che - prima in Italia - ha approvato una risoluzione per sostenere un percorso di transizione verso allevamenti che non facciano uso di gabbie e rispettino il benessere degli animali. Il via libera al testo, di cui è prima firmataria la capogruppo di Europa Verde Silvia Zamboni, è arrivato dalla commissione Politiche economiche.