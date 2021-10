Scuola, in un liceo di Piacenza bagni "no gender" per la parità

iberpress

Bagni no gender per concretizzare anche a scuola la parità. In un liceo di Piacenza non esistono più le distinzioni tra "maschio" e "femmina" per l'ingresso alle toilette. Le icone classiche e indicazioni ci sono sempre ma accanto c'è un cartello realizzato da alcuni studenti che rimanda al concetto di inclusione anche di chi non si sente né maschio né femmina.